क्या जुड़वा बच्चों के मां-बाप बनेंगे रणबीर-आलिया? बातों ही बातों में एक्टर ने खोल डाला राज

मुंबई, 18 जुलाई: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने जबसे अपने पैरेंट्स बनने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की, तब से फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कपल निजी जिंदगी ही नहीं, फिल्मों को लेकर भी यूजर्स को एक से बढ़कर एक सरप्राइस दे रहे हैं। फैंस अभी तक रणबीर के सरप्राइस को एन्जॉय कर ही रहे थे, कि एक्टर ने एक और बड़ा सरप्राइस दे डाला। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बातों ही बातों में अपने होने वाले बेबी को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद से यूजर्स के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं।

English summary

Ranbir Kapoor has recently given a big surprise to the fans. The actor told that he is going to become the father of twins.