राम गोपाल वर्मा का तंज, बोले- आर्यन खान को 'सुपर डुपर स्टार' बनाने के लिए NCB की जय

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 14 अक्टूब। बॉलीवुड 'किंग' शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिलहाल ड्रग्स केस मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस बीच आर्यन और उनके पापा शाहरुख को बॉलीवुड का पूरा समर्थन मिल रहा है, कई फिल्मी हस्तियों ने एनसीबी की कार्यवाई और काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। इस लिस्ट में अब मशहूर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा का भी नाम जुड़ गया है, उन्होंने कई ट्वीट कर एनसीबी पर तंज कसा है।

All genuine and intelligent fans of @iamsrk should thank the great NCB for making their SUPER STAR’s son into a SUPER DUPER STAR ..As a @iamsrk ‘s genuine fan I just want to shout JAI NCB 🙏💐💪💃🏿