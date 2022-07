'मेरा बच्चा बाहुबली बनेगा' फेक बेबी बंप फ्लॉन्ट कर बोलीं राखी सावंत, तो यूजर्स ने कहा- 'डॉक्टर की जरूरत है'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 14 जुलाई: ड्रामा क्वीन राखी सावंत एंटरमेंट का डोज देने के लिए एक भी दिन कैसे मिस कर सकती हैं? बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की प्रेग्नेंसी की खबर जबसे सामने आई है, राखी पर भी ये बुखार चढ़ता नजर आ रहा है। बीते दिनों राखी ने कहा था कि उनका बच्चा मसीहा होगा, जो दुनिया के दर्द दूर करेगा। अब राखी का एक नया वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वे अपना फेक बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स ड्रामा क्वीन के इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन्स दे रहे हैं।

English summary

After Alia Bhatt, now Rakhi also wants a child, who can eliminate crime from the world. Recently, a video of the actress is going viral on social media. In the recent video, Rakhi is showing her fake baby bump.