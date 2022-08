राखी सावंत ने सलमान खान को दिया खुला ऑफर, बोलीं- 'अगर किसी ने गोली चलाई तो...'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 2 अगस्त: ड्रामा क्वीन राखी सावंत बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने में कभी पीछे नहीं हटतीं। हाल ही में सलमान को गन लाईसेंस दिए जान के बाद राखी ने अपने भाईजान के लिए बहुत बड़ी बात बोल दी है। आदिल के साथ मीडिया के सवालों का जवाब देती राखी से जब सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर बात की गई, तो एक्ट्रेस ने दिल जीतने वाला जवाब दिया। राखी का ये जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

#RakhiSawant on #RakshaBandhan coming up and wanting to be @BeingSalmanKhan 's bodyguard! pic.twitter.com/C4IuIqQldO

English summary

In the latest video, Rakhi Sawant made an open offer to Salman Khan. Actress told to paparazzi that she can become bodyguard for Bhaijaan.