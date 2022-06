इस वजह से रजनीकांत को भगवान की तरह पूजते हैं लोग, इन फिल्मों में दिखा चुके हैं दमदार अभिनय

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 19 जून: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को दक्षिण भारत में भगवान का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला है। एक्टर की फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले रजनीकांत लाखों लोगों के दिलों में राज करते हैं। एक्टर बहुत जल्द निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म में नजर आने वाले हैं। ऐसे में फैंस को उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है। रजनीकांत ने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्होंने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया।

English summary

Rajinikanth will soon be seen in director Nelson Dilipkumar's film. Fans are eagerly wait for his film. Rajinikanth has given blockbuster films in his career.