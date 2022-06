प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई बेटी मालती की पहली झलक, नानी की गोद में नजर आई नन्ही परी

Entertainment

मुंबई, 17 जून: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहतीं हैं। एक्ट्रेस फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। प्रियंका और निक की जिंदगी में जब से नन्हीं परी आई है, एक्ट्रेस परिवार के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं हैं। फैंस भी प्रियंका की बेटी की तस्वीरें देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में प्रियंका ने अपने फैंस को सरप्राइस देते हुए अपनी बेटी की झलक दिखाई है।

On the occasion of mother Madhu Chopra's birthday, Priyanka Chopra has wished her in a special way. The actress has shared a photo with her daughter and mother.