NYFW 2022: मिलिए 10 साल की इस क्यूट डिजाइनर से, जिसके टैलेंट को दुनिया ने किया सलाम, Exclusive

oi-Ankur Sharma

Oneindia Exclusive: हाल ही संपन्न हुआ न्यूयॉर्क फैशन वीक 2022 बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई चर्चित हस्तियों की वजह से काफी सुर्खियों में रहा है। 9 सितंबर से 14 सितंबर तक चले इस मेगा इवेंट में दुनिया भर के कई लोकप्रिय डिजाइनरों और मॉडल्स ने अपने जलवे बिखेरे। एक बार फिर से इस फैशनवीक में भारत की बेटी और मशहूर डिजाइनर अंजलि फोगाट ने देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। उनके ड्रीम कलेक्शन के नए और खूबसूरत अटायर्स की जमकर तारीफें हो रही हैं लेकिन इस बार कोई और भी है जो उनसे ज्यादा चर्चित है और वो है उनकी लाडली और क्यूट बेटी अर्ना फोगाट।

यहां देखें मशहूर डिजाइनर अंंजलि फोगाट का Exclusive इंटरव्यू

English summary

New York Fashion Week always surprises us with the extraordinary talent it possesses. Meet this 10-year-old cute designer Aarna Phougat, People Impressed said like mother, like daughter'. Aarna Phougat is a daughter of Famous Designer Anjali Phogat. Read details here.