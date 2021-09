कपिल शर्मा भी नेहा को समझ बैठे थे 'प्रेग्नेंट', कहा- 'मैं भी हो गया था इसका शिकार', Video

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 सितंबर। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले ' द कपिल शर्मा' का रोमांच अपने चरम सीमा पर है। हर हफ्ते इस शो में आने वाले नामचीन सितारे कपिल की टीम के साथ मिलकर भरपूर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। बीते रविवार को कपिल के शो में मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़, इंडियन आइडल के टॉप सिक्स प्रतियोगियों के साथ मेहमान बनकर आए और इस दौरान मस्ती और संगीत का अद्भभुत मिश्रण लोगों को देखने को मिला।

English summary

Kapil Sharma says he was tricked by Neha Kakkar's fake pregnancy post, 'I got so emotional'. here is video, please have a look.