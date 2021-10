'इतने बड़े क्रूज में अकेला आर्यन ही घूम रहा था क्या...', शाहरुख के बेटे की गिरफ्तारी पर मीका सिंह ने उठाए सवाल

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 05 अक्टूबर: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया है। 02 अक्टूबर की रात आर्यन खान को क्रूज शिप पर चल रहे ड्रग्स पार्टी से एनसीबी ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। आर्यन खान समेत अन्य लोग 7 अक्टूबर तक हिरासत में हैं। अब बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने शाहरुख खान के परिवार को सपोर्ट करते हुए आर्यन खान की गिरफ्तारी के लिए एनसीबी पर सवाल उठाए हैं। मीका सिंह ने तंज करते हुए लिखा है, ''इतने बड़े क्रूज में अकेला आर्यन ही घूम रहा था क्या''

Wow what a beautiful @CordeliaCruises I wish I could have visted. I heard lots people were there but I couldn’t see anyone els accept #AaryanKhan ..

Itne bade cruse mei sirf aariyan hi ghoom raha tha kya.. hadd hai.. good morning have a wonderful day.. pic.twitter.com/BJ72yHpkl5