जब डॉक्टरों ने घोषित किया मृत, फिर बचाने के लिए काटना पड़ा पैर, कौन बनेगा करोड़पति में दिखेंगे मेजर डीपी सिंह

मुंबई, 4 अगस्त: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपना मशहूर शो 'कौन बनेगा करोड़पति' लेकर आ रहे हैं। जी हां! बिग बी का शो 14वें सीजन के साथ सोनी टीवी पर एक बार फिर अपनी धमाकेदार वापसी के साथ आ रहा है। फैंस एक्टर के इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सात अगस्त को शो प्रसारित किया जाएगा। ऐसे में इस दिन को आजादी के महापर्व के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाएगा। अभिनेता आमिर खान, मैरी कॉम और मेजर डीपी सिंह अपने संघर्ष की कहानी बयां करते नजर आने वाले हैं। डीपी सिंह वही जांबाज सिपाही हैं, जो दुश्मनों को धूल चटा कर जिंदा देश लौटे थे।

English summary

The KBC show will be aired on August 7. This day will also be celebrated as the great festival of independence. Actors Aamir Khan, Mary Kom and Major DP Singh are going to be seen narrating their struggle story. DP Singh is the same brave soldier who returned alive after defeating the enemies.