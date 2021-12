KBC completes 1000 episode: पत्नी जया से अमिताभ ने क्यों कहा-'जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे?'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 03 दिसंबर। आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका इंतजार बेसब्री से सोनी टीवी के मशहूर शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं शानदार शुक्रवार एपीसोड की, जिसमें केबीसी आज अपने 1000 वां एपीसोड पूरा करने जा रहा है और आज शो में विशेष मेहमान बनकर आ रही हैं शो के होस्ट अमिताभ बच्चन की साहबजादी श्वेता बच्चन नंदा और नवासी नव्या नवेली नंदा। शो में विशेष मेहमान के रूप में वीडियो कॉल के जरिए जुड़ेंगी अमिताभ बच्चन की धर्म पत्नी और मशहूर अभिनेत्री-नेता जया बच्चन, शो का प्रोमो आउट हो गया है, जिसने शो के प्रति लोगों की दिलचस्पी को और भी बढ़ा दिया है।

English summary

KBC completes 1000 episode Today. In this show, Amitabh Bachchan refuses to talk to Jaya Bachchan as she mocks his fashion sense on KBC 13. here is funny video, please have a look.