Amitabh Bachchan KBC 14: 'गजोधर चाची' के मुरीद हुए अमिताभ, सरेआम पूछ डाली शादी वाली बात, देखें Video

नई दिल्ली, 23 अगस्त। सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 14वां सीजन अपने पूरे शबाब पर है, लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हर दिन इस शो में आने वाले कंटेस्टेंट लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। इस वक्त शो में मुंबई की डॉ. ऐश्वर्या रुपारेल हॉट सीट पर बैठी हुई हैं और वो डॉक्टर होने के साथ-साथ 'गजोधर चाची' भी हैं, दरअसल वो इंस्टाग्राम पर रील्स इसी नाम से बनाती हैं। अपने मजाकिया अंदाज से उन्होंने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को भी मनोरंजित कर दिया।

Amitabh Bachchan became a fan of 'Gajodhar Chachi' means Dr Aiswarya RupaRel. He asks woman why she's delaying marriage despite fiance's 'public exposure'. here is video, please have a look.