नई दिल्‍ली, 11 नवंबर। बॉलीवुड में हाल ही में कई एक्‍टर, एक्‍ट्रेस ने शादी के बंधन में बंध कर सदा के लिए एक दूजे हो गए हैं। वहीं इन दिनों बी-टाउन में सबसे अधिक चर्चा में कोई जोड़ी है, वो जोड़ी है कैटरीना कैफ और विक्‍की कौशल की है। पहले दोनों की सगाई की खबरें सुर्खियां बनी वहीं अब दावा किया जा रहा है कि दोनों दिसंबर महीने में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। लेकिन विक्‍की और कैटरीना दोनों में से किसी ने भी अभी तक कोई ऑफिसियल ऐलान नहीं किया है। वहीं दोनों की शादी की चर्चाओं के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें विक्‍की कैटरीना कैफ को उनके एक्‍स ब्वायफ्रैंड सलमान खान के सामने शादी के लिए प्रपोज करते हुए नजर आ रहे थे।

Katrina and Vicky are about to get married! See how the actor proposed to Kat in the video