लंदन से फोटोज शेयर कर क्यों बोलीं करीना कपूर- 'हमारे साथ नहीं बैठ सकते', यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 8 जुलाई: बॉलीवुड की एक्ट्रेस करीना कपूर खान की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। एक्ट्रेस अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स भी फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इन दिनों करीना फैमिली के साथ लंदन स्ट्रीट्स के मजे ले रही हैं। करीना के साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर और उनकी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा और नताशा पूनावाला भी लंदन में ही हैं।

English summary

Kareena Kapoor has shared pictures with fans from her London vacation. In these pictures of the actress, Karisma and her friends are also seen with the actress.