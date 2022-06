जब कंगना की बहन पर मनचले ने फेंका था 1 लीटर एसिड, रोंगटे खड़े कर देगी रंगोली की ये कहानी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 16 जून: एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी हमेशा दिल दहला देने वाली होती है। ऐसी ही एक कहानी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली की भी है, जिन पर 21 साल की छोटी उम्र में एक सिरफिरे ने एसिड फेंक दिया था। इसके बाद रंगोली की पूरी जिंदगी ही बदल गई। रंगोली की जिंदगी की ये कहानी आपकी आंखें नम कर देगी। कई बार कंगना रनौत ने अपनी बहन के साथ तस्वीरें साझा कर उनका दुख बताया है, तो कई दफा रंगोली ने खुद भी अपनी कहानी बयां की है।

English summary

Bollywood actress Kangana Ranaut's sister Rangoli is an acid attack survivor who not only faced the horrific situation, but today she also shares her story through social media.