Lock Upp: 10 साल की उम्र में साइशा शिंदे का हुआ था यौन शोषण, Transwoman ने बयां किया दर्द

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 मार्च। तमाम विवादों और आलोचनाओं के बावजूद कंगना रनौत का शो 'लॉकअप' लोगों को मनोरंजित कर रहा है। ओटीटी के इस रिएलिटी शो में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल एक टास्क के तहत कंटेस्टेंट साइशा शिंदे ने अपनी लाइफ का वो कड़वा सच बयां किया, जिसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल साइशा ने कहा कि 'वो जब मात्र दस साल की थीं तो उनके किसी करीबी ने ही उनका यौन शोषण किया था।'

English summary

Kangana Ranaut’s Lock Upp’s show turns very interesting. in the show, Saisha Shinde revealed that she was molested by a close family member at the age of 10.