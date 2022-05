मां की दोस्त संग संबंध बनाने वाले शिवम को कंगना ने किया Kiss, वीडियो वायरल

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 18 मई। बॉलीवुड 'क्वीन' कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म 'धाकड़' को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। कंगना अक्सर अपने जुदा अंदाज से लोगों को सरप्राइज कर देती हैं। उनकी बेबाकी और बिंदासपन से हर कई वाकिफ है लेकिन कभी-कभी वो ऐसे चौंकाने वाले काम करती हैं, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।

English summary

A video is going viral on the social media where Kangana Ranaut is seen Lock Upp fame kissing Shivam Sharma. Delhi Boy Shivam Sharma had a relationship with mother's friend. here is video, please have a look.