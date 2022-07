30 years of Kajol: 'सिमरन' से लेकर 'सोनिया' तक...हर किरदार में समाईं काजोल, सिनेमा में पूरी की तीन दशक की पारी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 31 जुलाई: साल 1992 में फिल्म 'बेखुदी' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अदाकारा काजोल लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। 'करण-अर्जुन' की सोनिया और 'बाजीगर' की प्रिया चोपड़ा से लेकर 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की सिमरन तक... काजोल ने अपने हर किरदार से फैंस के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट देने वाली काजोल ने इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर भी फैंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। सिनेमा जगत में इतने साल पूरे होने पर उनके पति और बॉलीवुड के दमदार अभिनेता अजय देवगन ने एक नोट लिखा है, जो सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आ रहा है।

From Sonia in 'Karan-Arjun' and Priya Chopra of 'Baazigar' to Simran in 'Dil Wale Dulhania Le Jayenge'... Kajol has left an indelible mark on the hearts of fans with every character she played. Kajol, who has given many hits in her career, has completed 30 years in the industry. Now actor Ajay Devgan has written a note for his wife.