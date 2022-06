Baap of All Films: 80 के दशक के 4 सितारे मचाएंगे धमाल, ‘ढाई किलो का हाथ’ लेकर आ रहे हैं सनी देओल

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 17 जून: फिल्ममेकर अहमद खान इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में खबर आई थी कि अहमद खान ने एक एक्शन फिल्म के लिए जी स्टूडियो के साथ फिर हाथ मिलाया है। खास बात तो ये है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्ल में मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स लीड रोल में होंगे। इन सब स्टार्स को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।

English summary

Bollywood's top actors are going to be seen in 'Baap of All Films'. Fans are quite excited to see stars like Mithun Chakraborty, Sunny Deol, Sanjay Dutt and Jackie Shroff together.