शाहरुख-सलमान के फैन्स नहीं हैं ये, सोनू सूद के घर के बाहर रोज लगता है लोगों का जमावड़ा

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जुलाई: बॉलीवुड सिलेब्रिटीज के घर के बाहर फैन्स की भीड़ होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन आपने बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स के घरों के बाहर फैंस की भीड़ देखी होगी। शाहरुख खान, सलमान खान जैसे सितारों के घर के बाहर तो फैंस का हुजूम लगा ही रहता है। फैंस इन सितारों की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन बॉलीवुड के ही एक और स्टार ऐसे हैं, जिनके घर के बाहर भी लोगों का हुजूम इकट्ठा रहता है। ये स्टार हैं सोनू सूद। जी हां! सोनू सूद के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। लोग उन्हें स्टार ही नहीं, बल्कि भगवान मानते हैं। एक्टर के घर के बाहर बाकी स्टार्स की तरह फैंस नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की भीड़ जमा रहती है। एक्टर के पास लोग इस उम्मीद में आते हैं कि वे जरूर उनका भला करेंगे।

English summary

A video of Bollywood actor Sonu Sood is going viral on social media. In this video, a long queue of the needy people can be seen outside Sonu Sood's house.