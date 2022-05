Cannes 2022 : हिना खान के साथ हुआ भेदभाव, एक्ट्रेस का टूटा दिल

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 20 मई : कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत से ही बॉलीवुड की अभिनेत्रियां अपने लुक्स के चलते खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इस कड़ी में हिना खान भी कहीं पीछे नहीं है। हिना के लुक्स भी खूब चर्चा में हैं। अब तक एक्ट्रेस के लुक्स ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर दी है। लेकिन हिना खान कांस फेस्टिवल को लेकर काफी निराश और दुखी हैं और अब उन्होंने सबके सामने आपने दुख को जाहिर भी किया है।

English summary

Hina Khan walked the red carpet of Cannes and wowed everyone with her stunning looks. However, she was disappointed about not being invited to the inauguration ceremony of the festival.