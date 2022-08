Mahesh Babu Birthday: आलीशान बंगला, 9 करोड़ की गाड़ियां और प्राइवेट जेट, महेश बाबू की संपत्ति उड़ा देगी होश

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 अगस्त: तेलुगू सिनेमा के दमदार एक्टर महेश बाबू आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वे देश के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं। महेश बाबू को यूं ही नहीं टॉलीवुड का प्रिंस कहा जाता। अपने करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। तेलुगू फिल्म राजा कुमारुदू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले विजय बाबू ने कई बार अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर की गिनती कामयाब एक्टर्स की लिस्ट में होती है। विजय बाबू की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंगापुर में मैडम तुसाद संग्रहालय में महेश बाबू का वैक्स स्टैचु भी है और वे ये मुकाम हासिल करने वाले साउथ इंडस्ट्री के दूसरे हीरो हैं। महेश बाबू आज करोड़ों की दौलत के मालिक हैं।

English summary

Mahesh Babu is one of the successful actors of Indian film industry. Mahesh Babu is an actor who is counted among the highest paid actors of South Cinema. The net worth of Mahesh Babu is Rs 244 crores.