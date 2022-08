राजकुमार राव की सफलता के पीछे इस बॉलीवुड सुपरस्टार का है हाथ, एक वक्त पर खाईं दर-दर की ठोकरें

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 अगस्त: राजकुमार राव बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अच्छा-खासा मुकाम हासिल किया है। हर किरदार में जान भर देने वाले राजकुमार ने बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बनाई है। फिर चाहे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के 'शमशाद' हों, या 'बरेली की बर्फी' के 'प्रीतम विद्रोही' या फिर 'न्यूटन' के 'न्यूटन कुमार'.. अभिनेता ने हमेशा ही अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाकर फैंस के दिलों पर राज किया है। लेकिन यहां तक पहुंचना एक्टर के लिए इतना भी आसान नहीं था। एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार ने जी तोड़ मेहनत कर अपने सपनों को साकार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार के सपनों की उड़ान के पीछे शाहरुख खान का भी हाथ है। ये बात खुद एक्टर ने बताई है।

English summary

It was not so easy for Rajkummar Rao to reach the heights of his career. He also gives the credit of his stupendous success to Bollywood superstar Shahrukh Khan.