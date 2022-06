Happy Birthday Aftab: जब अपनी ही पत्नी संग आफताब ने दोबारा रचाई शादी, दिलचस्प है एक्टर की लव स्टोरी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 25 जून: मात्र 14 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर आफताब शिवदासानी आज यानी 25 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आफताब लंबे समय से पर्दे से गायब हैं। साल 2017 में आफताब अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में रहे थे। साल 2014 में एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड निन दुसांज से शादी की थी। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने निन से ही दोबारा शादी रचा ली, जिसके बाद एक्टर काफी चर्चा में आ गए थे।

English summary

Photos of actor Aftab Nin Dusanj became viral on social media. Nin Dusanj and Aftab have been married for eight years. They also have a daughter named Venah.