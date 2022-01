क्या गोविंदा और कृष्णा का झगड़ा पब्लिसिटी स्टंट है? जानिए क्या बोले Krushna Abhishek?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 जनवरी। मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और सुपरस्टार गोविंदा के बीच का झगड़ा अब जग-जाहिर हो चुका है। दोनों के बीच में तल्खी तब और बढ़ गई जब दोनों की पत्नियों ने दोनों के झगड़े पर टिप्पणी कर दी। कृष्णा इन दिनों सोनी टीवी के मशहूर शो ' कपिल शर्मा' में सपना के किरदार में नजर आते हैं। वो शो का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं लेकिन जब -जब गोविंदा शो में मेहमान बनकर आते हैं, तब-तब सपना शो से गायब हो जाती है, हालांकि शो में वो खुद अपने मामा को लेकर कई बार तंज कसते नजर आते हैं।

English summary

Govinda mama is a bigger star than me, our Fight is not for publicity stunt, he is always Hero no 1 said Krushna Abhishek.