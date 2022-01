भारत रत्न लता मंगेशकर के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर ने दिया अपडेट, अभी भी ICU में हैं एडमिट

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 25 जनवरी। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के बाद से ही बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर और भारत रत्न लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत को लेकर मंगलवार को अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ी जानकारी दी है। 92 वर्षीय लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में ही एडमिट हैं, अच्छी बात ये है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर डॉ प्रतीत समदानी यह जानकारी दी है। 11 जनवरी को वह कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई थीं।

Lata Mangeshkar Health Update: अब भी ICU में हैं लता मंगेश्कर, जानें हेल्थ अपडेट | वनइंडिया हिंदी

दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि उनकी भतीजी रचना ने की थी। रचना ने बताया था कि लता मंगेशकर को कोरोना के मामूली लक्षणों के साथ अस्पताल लाया गया। उन्हें एहतियाती कारणों के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया है। हालांकि अब बॉलीवुड स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अस्पताल में भर्ती हुए 2 सप्ताह से अधिक हो चुका है, लेकिन उन्हें आईसीयू में ही रखा गया है। वहीं, उनके फैंस और चाहने वाले रोज गायिका के लिए ऊपरवाले से दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं।

There is a marginal improvement in Lata Didi’s health and she continues to be in the ICU: Dr Pratit Samdani, who's treating her at Mumbai's Breach Candy Hospital pic.twitter.com/CRPB9D2r2f