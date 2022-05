अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र ने शेयर किया Video, खुद बताया अपनी बीमारी के बारे में

Entertainment

मुंबई, 02 मई। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम सितारों में से एक कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की बीमारी की खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया था। हालांकि 86 साल के दिग्गज एक्टर अब स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट आए हैं और उन्होंने खुद इस बारे में वीडियो जारी करके अपने हेल्थ के बारे में लोगों को बताया है।

Actor Dharmendra Shares his Video after Returning from hospital. he told that he is fine now, so dont worr fans. here is video, please have a look.