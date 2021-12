Exclusive: कॉमेडी शो के गिरते स्तर पर बोले हास्य सम्राट सुरेंद्र शर्मा-नंगेपन की कमाई से......'

Entertainment

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। 'आज-कल टीवी पर कॉमेडी शो की भरमार है और वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं लेकिन वो लोगों पर असर नहीं करते हैं जबकि एक कवि जब कवि-सम्मेलन के मंच से कुछ कहता है तो वो लोगों पर असर करता है और उनके दिल तक पहुंचता है तो इसके पीछे कारण ये है कि टीवी शोज की टीआरपी कल्चर के कपड़े उतराने से बढ़ती है, जबकि कवियों की टीआरपी कल्चर को कपड़े पहनाने से बढ़ती है।' ये कहना हमारा नहीं बल्कि हास्य सम्राट और पद्मश्री से सम्मानित सुरेंद्र शर्मा का है, जिन्होंने ये बातें वनइंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही।

यहां देखें पूरा इंटरव्यू

