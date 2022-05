कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत के प्रतिनिधित्व से गदगद अनुराग ठाकुर, बताया ऐतिहासिक पल

Entertainment

oi-Ankur Singh

कान्स, 18 मई। कान्स फिल्म फेस्टिवल की 17 मई से शुरुआत हो गई है। फिल्म फेस्टिवल के केंद्र में इस बार भारत है। कान्स में दीपिका पादुकोण को सब्यसाची की खूबसूरत ड्रेस में देखते ही बन रहा था। बता दें कि दीपिका कान्स में ज्यूरी सेल में हैं। उनके साथ आर माधवन, रिकी केज, वानी त्रिपाठी, प्रसून जोशी, अनुराग ठाकुर, नवाजुद्दीन सिद्दिकी, शेखर कपूर भी भारत का कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कान्स फिल्म फेस्टिवल का आर माधवन के फिल्म करियर में खास महत्व है।

आर माधवन कान्स के जरिेए बतौर डायरेक्टर बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म रॉकर्टी, कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होगी। कान्स में माधवन, रिकी केज, वानी त्रिपाठी, प्रसून जोशी, अनुराग ठाकुर, नवाजुद्दी सिद्दिकी, शेकर कपूर ने कान्स के रेड कार्पेट पर पोज किया। अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट करके अपने अनुभव को साझा किया है। उन्होंने लिखा, यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है।

कान्स में आर माधवन अपनी फिल्म रॉकर्टी की टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। इस फिल्म के जरिए आर माधवन बतौर फिल्म डायरेक्टर और लेखन फिल्म की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसकेस साथ ही वह खुद फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म के प्रीमियर की तारीख के बारे करें तो यह फिल्म 19 मई को प्रीमियर हो सकती है। यह सामान्य स्क्रीनिंग नहीं है जिसे मेहमानों को दिखाया जाएगा बल्कि इसका वर्ल्ड प्रीमियर बड़े स्तर पर किया जाएगा, जैसा कि शायद ही किसी भारतीय फिल्म के लिए हुआ होगा।

कान्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से कान्स पहुंचे भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए आधिकारिक डिनर होस्ट किया गया। खाने के मेन्यू में देश के अलग-अलग हिस्सों के व्यंजन को शामिल किया गया था। मेन्यू में प्यास कचौरी, लाल मास, गट्टे की सब्जी, कढ़ी, खिचड़ी शामिल थी। इसके अलावा कलाकंद मिठाई का भी लोगों ने स्वाद लिया। कान्स के रेड कार्पेट के पहले दिन भारत की 10 फिल्मी हस्तियों ने केंद्रीय मंत्री के साथ हिस्सा लिया।

A historic moment as India 🇮🇳 the 1st ‘Country of Honour’ at Marche Du Films @Festival_Cannes gets set to manifest into the ‘content hub of the world and the preferred ‘post production hub’ for global film makers. pic.twitter.com/GNHm1jWIiB