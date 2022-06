Entertainment

मुंबई, 23 जून: बॉलीवुड के टॉप फिल्‍ममेकर में शुमार रोहित शेट्टी अब तक एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्‍में दे चुके हैं। फिल्‍म इंडस्‍ट्री में रोहित शेट्टी ऐसा नाम है जो हमेशा कान्‍ट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहा। इसके पीछे वजह है कि रोहित शेट्टी हमेशा से किसी भी मुद्दें के बीच बयानबाजी ना करते हुए केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लेकिन फिल्‍म की दुनिया में जो कुछ पिछले दिनों से चल रहा है उससे रोहित शेट्टी बहुत आहत हैं जिसके कारण उन्‍होंने इस विषय पर चुप्‍पी तोड़ी है।

Bollywood: Why do you want to share with us? Know why Filmmaker Rohit Shetty said this