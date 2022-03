पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ संजय दत्त की तस्वीर वायरल, 7वें आसमान पर यूजर्स का गुस्सा

Entertainment

नई दिल्ली, 17 मार्च: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। भारत ने जब-जब पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बदले में भारत को सिर्फ धोखा ही मिला। हालात उस वक्त और बिगड़ गए थे, जब साल 2016 में हुए उरी अटैक हुआ। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट की खाई ज्यादा गहरी हो गई। यहां तक की पाकिस्तान के कलाकारों को बॉलीवुड में बैन कर दिया गया था। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया गया। हालांकि यह तनाव अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर आए दिन पाकिस्तान को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क ही जाता है। इस बीच अब इंटरनेट पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

What the hell has a #Bollywood actor got to do with #MASTERMINDofKARGIL ...#SanjayDutt loves #DRUGS #DARU #GUNS and #dawoodibrahim

Sanjay dutt with Mushraf in dubai.

Thats why I say that liberation of #Bollywood #LeLI #KHANdan is a must and #TheKashmirFiles is the start. pic.twitter.com/RF7IDC0rKq