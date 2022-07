35 पार करने के बाद भी आखिर क्यों भोजपुरी बाला आम्रपाली ने नहीं की शादी? ऐसे पार्टनर की है तलाश

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जुलाई: भोजपुरी में वैसे तो एक से बढ़कर एक आदाकाराएं हैं लेकिन बात जब टॉप एक्ट्रेसेस की आती है तो आम्रपाली दुबे का नाम हर किसी की जुबां पर चढ़ा होता है। आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री का वो नाम हैं, जिससे शायद ही कोई परिचित ना हो। खूबसूरती से लेकर शानदार एक्टिंग तक.. एक्ट्रेस हर एक चीज में माहिर हैं। फैंस आम्रपाली दुबे को बेहद पसंद करते हैं और एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत बाला ने अभी तक शादी नहीं की है। जी हां! आम्रपाली दुबे अभी तक कुंआरी हैं और उन्हें अपने मनपसंद जीवनसाथी की तलाश है।

English summary

Amrapali Dubey, the beautiful Bala of Bhojpuri industry is not married yet. The actress is still unmarried and is looking for her favorite life partner.