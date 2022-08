कभी इस मशहूर एक्टर संग प्यार में मिली थी बेवफाई, अब शादी के लिए ऐसे लड़के की चाहत रखती हैं अक्षरा सिंह

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

बिहार, 1 अगस्त: भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह अपनी अदाओं से लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। एक्ट्रेस खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी मात देती हैं। अक्षरा सिंह इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्र्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। अक्षरा वो एक्ट्रेस हैं, जो प्रोफेशनल के साथ-साथ पर्सनल जिंदगी को लेकर भी हेडलाइन्स में बनी रहती हैं। एक वक्त पर प्यार में बुरी तरह से धोखा खाईं अक्षरा सिंह अब हमसफर की चाहत रखती हैं। अब एक्ट्रेस ने अपनी शादी को लेकर कई तरह के खुलासे किए हैं। अक्षरा ने बताया कि आखिर वे किस तरह का हमसफर खोज रही हैं।

English summary

Akshara Singh is that actress of Bhojpuri cinema, who remains in the headlines for her professional as well as personal life. Now the actress has made many revelations about her marriage. Akshara told what kind of life partner she is looking for.