Bhaukaal 2: पुरानी रंगत में दिखे मोहित रैना, कहा -'नवनीत सिकेरा बनना आसान नहीं'

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 जनवरी। इंतजार हुआ खत्म, एमएक्स प्लेयर पर भौकाल सीजन 2 आज रिलीज हो गया है और उम्मीद के मुताबिक इसे शानदार प्रतिक्रिया मिली है। मालूम हो कि 'भौकाल 2' आईपीएस अधिकारी नवनीत सिकेरा के जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज है। मालूम हो कि नवनीत सिकेरा को लोग Real सिंघम के तौर पर पहचानते हैं। इस बार पर्दे पर नवनीत सिकेरा के रोल में टीवी के महादेव यानी कि मोहित रैना हैं, जिनके दमदार संवाद और एक्शन ने लोगों को सच में मोहित कर दिया है।

English summary

Bhaukaal 2 series out, Mohit Raina looks full form, he is Impressive. said -'It is not easy to become Navneet Sekera . Navniet Sekera is a 1996 batch IPS officer of Uttar Pradesh cadre, who is currently serving as the Additional Director General (ADG) of Uttar Pradesh Police.