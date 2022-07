'वेट बढ़ा सकता हूं, तो घटा भी सकता हूं...' बॉडी शेमिंग पर भड़के अर्जुन कपूर ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 24 जुलाई: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन ने लगातार मेहनत और लगन के साथ खुद को साबित किया है। 'इश्कजादे' फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले अर्जुन ने जिस कदर खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, वाकई में काबिलेतारीफ है। अब एक्टर एक विलेन रिटर्न्स फिल्म में नजर आने वाले हैं। अर्जुन बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सब एक्टर के लिए इतना भी आसान नहीं था। आज फैंस के चहेते अर्जुन एक वक्त पर बुरी तरह ट्रोलर्स के निशाने पर रहते थे। इतना ही नहीं, अर्जुन कपूर बॉडी शेमिंग का भी शिकार हो चुके हैं। अपनी फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' के प्रमोशन के दौरान भी एक्टर को वेट के लिए ट्रोल होना पड़ा। ऐसे में अब अर्जुन ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।

English summary

Bollywood actor Arjun Kapoor is busy these days in the promotion of his upcoming film. During promotion, many users trolled him for his weight. In a recent interview, Arjun reacts on the trolls.