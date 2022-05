Archies: लाडली सुहाना को टीजर में देखकर पापा शाहरुख हुए भावुक, कहा-'अब लाइट कैमरा और एक्शन'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 16 मई। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनकी लाडली सुहाना खान एक्टिंग में डेब्यू करने जा रही हैं, जी हां सुहाना खान वेब फिल्म 'द आर्चीज ' के जरिए अब लाइट, कैमरा और एक्शन का सामना करने जा रही हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है, जिसे देखकर जहां शाहरुख के फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं, वहीं अपनी राजकुमारी का टीजर देखकर पापा शाहरुख हर पिता की तरह थोड़ा सा भावुक हो गए हैं।

आखिर कौन हैं सीमा खान जिनसे पहली नजर में हुई थी सोहेल को मोहब्बत?

English summary

Zoya Akhtar’s The Archies teaser was released online. Papa Shahrukh got emotional after seeing Daughter Suhana in the teaser, wrote a heart touching post. here is his post, please have a look.