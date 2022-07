रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ कैसा है आलिया भट्ट का रिश्ता, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 8 जुलाई: फेमस टॉक शो 'कॉफी विद करण' का फर्स्ट एपिसोड आउट हो चुका है। 7 जुलाई 2022 से शो के सातवें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसमें पहले गेस्ट के तौर पर आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने शिरकत की। ऐसे में इन सितारों से जुड़े कई गहरे राज पर से करण के इस शो में पर्दा उठा। एक्टर्स ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे राज खोले, जिनके बारे में अब तक शायद ही किसी को पता हो। ऐसे में आलिया भट्ट ने पति रणबीर कपूर की एक्स को लेकर कुछ ऐसा बताया, जिसे सुनकर खुद करण जौहर भी दंग रह गए।

English summary

Alia Bhatt and Ranveer Singh attended Koffee With Karan as first guests. During the rapid fire, Alia Bhatt told something about husband Ranveer Kapoor's ex. After hearing this, Karan Johar was stunned.