छवि मित्तल के साथ नशे में धुत होकर केयरटेकर ने की ऐसी हरकत, धमकी देकर कहा- मैं देखता हूं कि कौन...

Chhavi Mittal: टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल के साथ उनके फार्म हाउस के केयरटेकर ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। यहां तक कि उन्हें और उनके पति मोहित हुसैन को धमकी तक दे डाली है।

Chhavi Mittal: टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल ने भले ही अब एक्टिंग से दूरी बना ली हो लेकिन वह अपने व्लॉग के जरिए लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। वह अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर तरह तरह के टॉपिक लेकर हाजिर हो जाती हैं और लोगों को कई तरह की जानकारी देती हैं। इसके अलावा वह यूट्यूब के कई शॉर्ट वीडियोज में भी नजर आती हैं। वह महिलाओं क जागरूक करने के लिए कई तरह के इंफॉरमेटिव वीडियोज बनाती हैं। हाल ही में छवि मित्तल ब्रेस्ट कैंसर से रिकवर हुई हैं। उन्होंने कैंसर की अपनी पूरी लड़ाई को भी अपने फैंस के साथ वीडियो बनाकर शेयर किया था। फिलहाल छवि मित्तल अपने फार्म हाउस को रेनोवेट करवाने में बिजी चल रही हैं जिसकी झलक वह अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती रहती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल और उनके पति मोहित हुसैन के साथ उनके फार्म हाउस के केयर टेकर ने काफी बदतमीजी की। केयर टेकर ने शराब के नशे में धुत होकर छवि और उनके पति को धमकी तक दी है।

Story first published: Thursday, December 1, 2022, 13:13 [IST]