कभी महिमा के साथ इस एड में साइड रोल में थीं ऐश्वर्या, बोले लोग- 'पता नहीं था Yahi Thi Right Choice Baby'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 सितंबर। पूर्व विश्वसुंदरी ऐश्वर्या को 'ब्यूटी विद ब्रेन' के नाम से जाना जाता है। वो खूबसूरती का पूरा पैकेज मानी जाती हैं तो वहीं अदाकारी के मामले में भी उनका कोई सानी नहीं है। साल 1994 में विश्वसुंदरी का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या राय इससे पहले ही रातों रात स्टार बन गई थी लेकिन अचरज ये है कि जिस एड वीडियो की वजह से वो चर्चा में आई थीं, उसमे लीड एक्ट्रेस वो नहीं कोई और थीं और तब ऐश कभी बॉलीवुड में आएंगी भी या नहीं, ये शायद ऐश्वर्या को भी नहीं पता था।

English summary

Aishwarya Rai's old Pepsi Add Viral on Social Media. After Watching Add People said that 'I didn't know Yahi thi Right Choice Baby'. Aishwarya was in the side role in this ad with Mahima Chaudhry and Aamir Khan.