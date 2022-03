Evelyn Sharma ने फिर शेयर की Breastfeeding की तस्वीर, कहा- 'हर दिन, सब दिन'

Entertainment

नई दिल्ली, 16 मार्च। बॉलीवुड अभिनेत्री एवलिन शर्मा अपने बिंदास अंदाज के लिए मशहूर हैं। इन दिनों मातृत्व का सुख ले रहीं एवलीन ने अपनी नन्हीं बेटी एवा को स्तनपान कराते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उन्होंने अपनी इस तस्वीर के जरिए लोगों को Breastfeeding का महत्व समझाने की कोशिश की है।

Again Evelyn Sharma Shares Breastfeeding Pic, said- 'All day, every day, its Beautiful'. here is her picture and post, please have a look.