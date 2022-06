Dhaakad के फ्लॉप होने पर पहली बार कंगना ने दी प्रतिक्रिया, मुझे अभी भी उम्मीदें हैं...

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 6 जून: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'धाकड़' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी। कंगना की फिल्म कार्तिक आर्यन-कियारा आडवाणी स्टारर 'भूल भुलैया 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। एक ओर कार्तिक की फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला, तो वहीं दूसरी ओर कंगना की 'धाकड़' बुरी तरीके से पिट गई। कंगना को फिल्म के इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होने पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। इस बीच कंगना से फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप होने पर खूब सवाल हुए। ऐसे में कंगना ने पहली बार अपनी फिल्म के फ्लॉप होने पर प्रतिक्रिया दी है और ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है।

English summary

Kangana Ranaut has shared a post after Dhaakad’s poor performance at the box office. She has also dubbed 2022 as the year of blockbuster.