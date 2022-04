'मेरी ब्रा...' बयान के बाद अब श्वेता तिवारी ने हेटर्स को कहा-'तेरे बाप का क्या जाता है', जानिए क्यों?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 अप्रैल। टीवी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सेक्सी अभिनेत्रियों में शामिल श्वेता तिवारी एक बार फिर से अपनी एक खाास पोस्ट की वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में 'भगवान हमारी ब्रा की साइज ले रहे थे' कहकर विवादों में आईं श्वेता तिवारी इस बार अपनी धांसू पोस्ट के कारण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हैं।

After Bra Size Row, Shweta Tiwari takes jibe at trolls in new post, asks 'tere baap ka kya jaata hai'. here is her post, please have a look.