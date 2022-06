करिश्मा कपूर की हमशक्ल ने इंस्टाग्राम पर उड़ाए सबके होश, वीडियोज में करती हैं ये काम

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 4 मई: सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज के हमशक्ल काफी सारे हैं। लेकिन कई ऐसे हैं, जो हूबहू इनसे मिलते-जुलते हैं। फिल्मी सितारों के डुप्लीकेट रातों-रात स्टार बन चुके हैं। कुछ समय पहले ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह दिखने वाली आमना इमरान ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की पाकिस्तानी हमशक्ल भी जमकर चर्चा का विषय बनीं। पाकिस्तान की रहने वाली हिना खान की शक्ल हूबहू करिश्मा कपूर की तरह मिलती है। एक्ट्रेस की हमशक्ल होने की वजह से हिना के सोशल मीडिया पर आज अच्छी खासी संख्या में फॉलोवर्स हैं।

Heena has a massive fan base on social media and in almost her videos, she gets compared to karishma and fans just can’t get enough of her.