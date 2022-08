सीएम भूपेश ने किया शंखनाद, नन्हे अथर्व बने श्री कृष्ण, सीएम निवास में जन्माष्टमी पर दिखा गोकुल सा नजारा

Durg

oi-Manendra Patel

दुर्ग, 20 अगस्त। छत्तीसगढ़ में भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई तीन में स्थित स्थानीय निवास में भी जन्माष्टमी पर्व पर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय को आकर्षक रूप से सजाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार सहित भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम भूपेश नाती अथर्व को गोद में उठाकर मटकी तुड़वाते भी नजर आए। इस जन्माष्ठमी पर मुख्यमंत्री का स्थानीय निवास आकर्षण का केंद्र रहा।

English summary

CM Bhupesh did the conch shell, Shri Krishna became the little Atharva, the sight of Gokul was seen on Janmashtami in the CM residence