Pollution: राजधानी की हवा आज भी जहरीली, नई स्टडी में दावा- 'दिल्ली में घरों के अंदर भी प्रदूषण चरम पर'

नई दिल्ली, 09 दिसंबर। गुरुवार को भी दिल्ली-एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी यहां औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 208 ही है जो कि खराब श्रेणी में आता है। हालांकि वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) ने कहा है कि हवा की क्वालिटी पहले से तो सुधरी है लेकिन अभी भी सोचनीय स्थिति में है। बता दें कि दिल्ली नवंबर से ही प्रदूषण की मार झेल रहा है। लगातार कोशिशों के बावजूद दिल्ली आबोहवा में सुधार नहीं हो रहा है।

तो वहीं शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान की नई स्टडी ने लोगों को और डरा दिया है। इस नए अध्ययन में दावा किया गया है कि 'दिल्ली में केवल घर के बाहर ही प्रदूषण लोगों को तंग नहीं कर रहा है बल्कि दिल्ली के घरों के अंदर वायु प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के मानकों से 20 गुना अधिक है। जिनके घरों में एयर प्यूरीफायर है, वहां स्थिति थोड़ी बेहतर है लेकिन प्रदूषण वहां भी है।'

