दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गैर कोविड सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश के अंदर कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब डराने लगी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में 19 नवंबर 2020 के बाद अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 7437 मरीज मिले। इस बीच बढ़ती महामारी को देखते हुए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गैर कोविड सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस अस्पताल में अगले आदेश तक कोरोना संक्रमित मरीजों के अलावा किसी का इलाज नहीं होगा।

In view of surge of #COVID19 patients, all the non-COVID services provided at Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital are hereby suspended with immediate effect till further orders: Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, Delhi