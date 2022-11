Narela Industrial Fire : प्लास्टिक के चप्पल-जूते बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, 20 फायर टेंडर मौजूद

Delhi

oi-Jyoti Bhaskar

Narela Industrial Fire : दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक की चप्पल और जूते बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां मौजूद हैं। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं।

नरेला इलाके में लगी आग के बारे में ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि नरेला की एक फैक्ट्री में लगी आग की सूचना के बाद पहले दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। भयावह आग के कारण और फायर टेंडर भेजे गए हैं।

