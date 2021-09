जलवायु परिवर्तन के कारण थोड़े समय में हो रही है भारी बारिश, जानिए दिल्ली के मौसम का हाल

Delhi

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 05 सितंबर। इस बार दिल्ली का मौसम आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना है। इस बार जब दिल्ली में लू चलने का मौसम था, तब लू नहीं चली। इस बार मानसून भी दिल्ली में लेट पहुंचा, बावजूद इसके दिल्ली में बारिश ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार में अब मौसम वैज्ञानिक आरके जीनामणि ने कहा कि 'जलवायु परिवर्तन की वजह से थोड़े समय में भारी बारिश हो रही है। इस साल दिल्ली में यह ट्रेंड साफ तौर पर देखा जा सकता है और इस वजह से ही दिल्ली में जब भी बारिश हो रही है, वो बहुत ज्यादा हो रही है।'

Delhi | Due to climate change, events of intense & heavy rainfall in a short span of time are increasing. This year, this trend is clearly visible in Delhi. Maximum rainfall of this season has been contributed by intense rain spell: IMD scientist RK Jeenamani pic.twitter.com/gVl8FaRCPk