Delhi-NCR Pollution: दिल्ली की हवा आज भी जहरीली, हरियाणा में AQI पहुंचा 359

नई दिल्ली,16 नवंबर। राजधानी की आबो-हवा मंगलवार को भी काफी खराब श्रेणी में ही है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) ने जानकारी दी है कि आज भी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 318 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक वायु की क्वालिटी यही रहने वाली है। दिल्ली की आबोहवा को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने जमकर दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर लताड़ लगाई।

कोर्ट ने सरकार से कहा कि आपने जो हलफनामा यहां पेश किया है, उसमें सारा दोष किसानों पर मढ़ दिया है ऐसा लग रहा है कि आप इस मुद्दे से बचकर निकलना चाहते हैं, जबकि यह बहुत ही गंभीर मसला है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी गैर-जरूरी निर्माण, परिवहन और बिजली संयंत्रों को रोकने जैसे उपायों पर निर्णय लेने के लिए मंगलवार की शाम एक आपातकालीन बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।

केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा एनसीआर जोन इस वक्त प्रदूषण से ग्रसित है। हरियाणा की भी हवा काफी जहरीली हो गई है, यहां भी प्रदूषण काफी हॉवी है, जिससे सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है।

सोमवार को शहरों का AQI रिकॉर्ड

आपको बता दें कि PM10 या पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। जो कि वायु में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण होता है। जिनसे स्वास्थ्य संबधित गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। जबकि AQI एक संख्या है जिसका उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर को बताने के लिए करती हैं।

