दिल्ली मेट्रो: येलो लाइन में मिलेगा हाई स्पीड फ्री Wi-Fi, इस तरह से उठा सकेंगे फायदा

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर: दिल्ली मेट्रो में रोजाना सफर करने वाले यात्री के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। अब स्टेशन पर फ्री हाई-स्पीड वाईफाई से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि अभी ये सुविधा येलो लाइन के सभी स्टेशनों पर दी गई है, जिसका शुरुआत रविवार को डीएमआरसी ने की। मेट्रो अधिकारियों ने इस फैसिलिटी को लेकर कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) एक प्रौद्योगिकी संघ के साथ मिलकर मेट्रो ट्रेनों (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के अलावा) के अंदर भी इस सुविधा को शुरू करने पर काम कर रहा है।

DMRC ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को लगातार बढ़ाने के अपने प्रयासों में, आज से अपनी येलो लाइन के सभी मेट्रो स्टेशनों से मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सेवा की सुविधा शुरू की है। बता दें कि इससे पहले जनवरी 2020 में नई दिल्ली और द्वारका सेक्टर 21 स्टेशनों को जोड़ने वाली एयरपोर्ट लाइन पर ट्रेन के डिब्बों के अंदर एक हाई-स्पीड वाईफाई सुविधा शुरू की थी। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी देश में इस तरह की पहली सुविधा थी।

Delhi Metro in its efforts to continuously enhance travel experience for its commuters, has introduced the facility of free high speed wifi service from all Metro stations of its Yellow Line from today. To read more about the facility click here: https://t.co/UThoV82HWy